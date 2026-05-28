        У 7 корпусі ДШВ з’явився HIMARS: уже знищено перші цілі

        Віктор Алєксєєв
        28 Травня 2026 11:44
        У 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ з’явилася реактивна система залпового вогню M142 HIMARS. Про це повідомили у командуванні корпусу.

        Зазначається, що HIMARS передали 147 окремій артилерійській бригаді для посилення бойових спроможностей з’єднання в межах корпусної реформи.

        За інформацією військових, установка вже виконала перші бойові завдання. Під час контрбатарейної боротьби було знищено кілька гармат російських військ.

        У корпусі нагадали, що 147 окрема артилерійська бригада була створена влітку минулого року.

        У повідомленні зазначається, що підрозділ продовжує нарощувати бойову міць та застосовує сучасні зразки озброєння для знищення противника.


