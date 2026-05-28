У 7 корпусі ДШВ з’явився HIMARS: уже знищено перші цілі

У 7 корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ з’явилася реактивна система залпового вогню M142 HIMARS. Про це повідомили у командуванні корпусу.

Зазначається, що HIMARS передали 147 окремій артилерійській бригаді для посилення бойових спроможностей з’єднання в межах корпусної реформи.

За інформацією військових, установка вже виконала перші бойові завдання. Під час контрбатарейної боротьби було знищено кілька гармат російських військ.

У корпусі нагадали, що 147 окрема артилерійська бригада була створена влітку минулого року.

У повідомленні зазначається, що підрозділ продовжує нарощувати бойову міць та застосовує сучасні зразки озброєння для знищення противника.