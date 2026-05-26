ЗСУ спростували заяви РФ про “захоплення” Рясного

У 14-му армійському корпусі заявили, що село Рясне Краснопільської громади Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. Там назвали фейком повідомлення РФ про нібито захоплення населеного пункту.

Про це йдеться в офіційній заяві 14-го армійського корпусу.

Українські військові заявили, що російська сторона “намагається видати бажане за дійсне” та поширює неправдиву інформацію про ситуацію в Рясному.

“Населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України. Ситуація повністю керована, наші підрозділи тримають рубежі та ефективно нищать противника, завдаючи йому значних втрат”, — зазначили у корпусі.

У заяві також наголошується, що повідомлення про “успіхи” 34-ї окремої мотострілецької бригади РФ є “медійною маніпуляцією для перекриття власних поразок”.

Українські військові закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації та підтримувати ЗСУ.