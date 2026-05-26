        Події

        ЗСУ спростували заяви РФ про “захоплення” Рясного

        Віктор Алєксєєв
        26 Травня 2026 12:57
        Вогнева позиція 2С1 «Гвоздика» 33 ошп. Ілюстративне фото / Фото: 33 ошп
        Вогнева позиція 2С1 «Гвоздика» 33 ошп. Ілюстративне фото / Фото: 33 ошп

        У 14-му армійському корпусі заявили, що село Рясне Краснопільської громади Сумської області перебуває під контролем Збройних сил України. Там назвали фейком повідомлення РФ про нібито захоплення населеного пункту.

        Про це йдеться в офіційній заяві 14-го армійського корпусу.

        Українські військові заявили, що російська сторона “намагається видати бажане за дійсне” та поширює неправдиву інформацію про ситуацію в Рясному.

        Реклама
        Реклама

        “Населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України. Ситуація повністю керована, наші підрозділи тримають рубежі та ефективно нищать противника, завдаючи йому значних втрат”, — зазначили у корпусі.

        У заяві також наголошується, що повідомлення про “успіхи” 34-ї окремої мотострілецької бригади РФ є “медійною маніпуляцією для перекриття власних поразок”.

        Українські військові закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації та підтримувати ЗСУ.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov