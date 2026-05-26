Посадовці ТЦК “мобілізували” померлих для покращення статистики

Правоохоронці викрили трьох посадовців ТЦК, які фіктивно “мобілізували” 276 людей для покращення статистики. До списків вносили померлих, ув’язнених, людей з відстрочкою та навіть тих, хто вже проходив службу.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

У ТЦК викрили схему "паперової мобілізації" на сотні людей

За даними слідства, посадовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мали законний доступ до державного реєстру “Оберіг” і вносили до карток військовозобов’язаних неправдиві дані за допомогою власних електронних ключів.

Для “покращення” показників мобілізації до переліку нібито призваних громадян вносили померлих, засуджених, осіб із правом на відстрочку або спеціальним обліком, а також тих, хто вже служить чи навчається у військових закладах. У списках були й люди, які за віком вже не підлягали мобілізації.

Крім фальсифікацій у реєстрі, чиновники підписували фейкові поіменні списки військовозобов’язаних, які нібито проходять службу у військових частинах. Ці документи надсилали до обласних ТЦК та СП як підтвердження “виконання плану”.

На Закарпатті, у Мукачівському районному ТЦК, 49-річний полковник за січень-березень 2026 року фіктивно “мобілізував” 162 людей. Його 37-річний заступник у званні майора за той самий період додав до статистики ще 108 осіб.

Ще один епізод правоохоронці зафіксували у Золочівському районному ТЦК на Львівщині. Там 41-річний підполковник у листопаді-грудні 2025 року “призвав” шістьох людей, які вже служили за контрактом у Військовому госпіталі Нацгвардії та інших військових частинах.

Усім трьом посадовцям повідомили про підозру. Суд відправив під варту закарпатського полковника та його заступника з можливістю внесення застави у 3,9 млн грн та 3,3 млн грн відповідно.

Підполковнику зі Львівщини також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою або застави в розмірі 121,1 тис. грн.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми та перевіряють інші регіони на наявність аналогічних випадків.