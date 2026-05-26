У МЗС жорстко відповіли на нові погрози Росії дипломатам у Києві

У заяві МЗС України йдеться, що відомство вдячне всім іноземним дипломатичним місіям та дипломатам, які продовжують працювати в Україні під час війни та “відкидають російський шантаж і погрози”.

У міністерстві нагадали, що Росія вже понад чотири роки та три місяці застосовує проти Києва “весь спектр смертоносних ракет і дронів”, а удари “не припинялися практично жодного тижня”.

“За оцінкою української сторони, загальний рівень безпекових загроз з боку Росії для Києва та інших українських міст залишається таким же, як і у попередні роки та місяці”, — зазначили у МЗС.

У відомстві наголосили, що на цьому тлі нові російські заяви є “нічим іншим, як безсоромним шантажем”.

“Москва фактично зізнається у тому, що її обстріли спрямовані зокрема на залякування іноземного дипкорпусу. Це свідчення буде цінним доказом у міжнародно-правових процесах проти держави агресора”, — заявили у міністерстві.

МЗС також повідомило про готовність сприяти додатковому посиленню безпеки іноземних дипломатичних місій, якщо вони звернуться з відповідним запитом.

У заяві також наголошується, що найкращою відповіддю на погрози Кремля має стати посилення міжнародного тиску на Росію та підтримки України, зокрема зміцнення систем протиповітряної оборони.

“Москва має отримувати від міжнародної спільноти правильні та консолідовані сигнали: єдність, силу та принциповість”, — підсумували у МЗС України.