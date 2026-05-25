Зеленський: Україна стабілізувала фронт завдяки дронам і далекобійним санкціям

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося стабілізувати ситуацію на фронті завдяки діям військових, використанню дронів і технологічних рішень.
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 25 травня.
За словами президента, посилити позиції на фронті вдалося завдяки дронам, технологічним рішенням, “мідлстрайкам” та далекобійним санкціям.
“Нам вдалося стабілізувати фронт. Все не просто. Ми обороняємось активно, у цьому році у нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно, коли це чітко підтверджує в тому числі й ниття так званих російських “воєнкорів”, — заявив Зеленський.
Окремо Зеленський повідомив про роботу з партнерами щодо посилення української протиповітряної оборони. Україна веде переговори з Францією, Норвегією, Фінляндією та іншими країнами. Водночас антибалістичні системи залишаються дефіцитними через війну з Іраном.
“Не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі — по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсязі. Я хочу подякувати Емманюелю, всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу”, — сказав Зеленський.
Україна й надалі вестиме переговори зі США щодо можливостей підтримки української системи захисту та допомоги у збереженні життів. Також Зеленський зазначив, що програма PURL продовжує працювати, і подякував за цю підтримку.