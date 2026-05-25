30 травня у Києві відбудеться благодійний студентський забіг Student Unity Run 2026. Усі кошти з реєстраційних внесків передадуть на збір «Східний Бар’єр» від АЗОВ.ONE – ініціативу для підтримки 12-ої бригади спеціального призначення «Азов».

Стартове містечко розгорнуть у парку Наталка біля Водного стадіону. Учасники можуть обрати формат під себе: коротку дистанцію, забіг із друзями чи більш спортивний виклик.

Забіг, де кожен кілометр має додатковий сенс

Student Unity Run створили як студентську подію, але її ідея значно ширша за змагання. Це спроба показати інший формат участі: коли підтримка відбувається не через репости чи випадковий донат, а через спільну дію.

Організатори говорять про формування нової молодіжної спортивної культури – із ком’юніті, емоціями й відчуттям, що навіть невеликий внесок стає частиною великої справи.

На дистанції можуть вийти ті, хто регулярно тренується, і ті, хто востаннє бігав ще на парах із фізкультури.

Які дистанції можна обрати?

Учасникам доступні три варіанти:

1,6 км – якщо хочеться пробігти легко або вперше спробувати формат;

5 км – для комфортного виклику собі;

10 км – для тих, хто хоче отримати повноцінний спортивний досвід.

Початок першої хвилі – о 10:00. Окрім самого забігу, учасників чекають стартові пакети, партнерські активності та відзначення переможців.

Куди підуть кошти?

Увесь прибуток із реєстраційних внесків передадуть на збір «Східний Бар’єр» від AZOV.ONE.

Це збір на підтримку бригади «Азов» – одного з підрозділів, який продовжує активно виконувати бойові завдання на найважчих ділянках фронту. Для учасників забігу це можливість зробити донат не окремою дією, а частиною маршруту.

Як долучитися до Student Unity Run 2026

Участь для студентів коштує від 300 до 400 грн залежно від дистанції. Для всіх інших учасників – 500 грн. Реєстрація триває до 29 травня.

Зареєструватися на забіг можна за посиланням: https://timingevents.com/events/25180041

Підтримка не завжди є масштабною. Іноді, це будильник у суботу, стартовий номер на футболці й кілька кілометрів, які хтось пробіжить заради себе, а хтось – ще й заради тих, чий машрут пролягає через поле бою.