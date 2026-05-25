        Український бізнесмен організував постачання будматеріалів для оборонних об’єктів РФ

        Галина Шподарева
        25 Травня 2026 16:48
        читать на русском →
        Оголошення підозри українському бізнесмену / Фото: Офіс генпрокурора
        Директора групи комерційних підприємств підозрюють в організації постачання українських будівельних матеріалів для потреб міноборони РФ. Продукцію використовували для зведення військових об’єктів, укріплень і ремонтних баз окупаційних військ.

        Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

        За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення підозрюваний налагодив співпрацю з підприємствами РФ та тимчасово окупованого Криму.

        Через підконтрольні структури він організував гуртові поставки будівельних матеріалів для оборонних потреб російської армії. Йдеться про будівництво укріплень, оборонних підприємств і ремонтних баз окупаційних військ.

        Для приховування діяльності бізнес переоформили на довірених осіб у Криму та Росії, однак фактичне управління здійснювалося з території України. Підозрюваний координував роботу підприємств, визначав ролі учасників схеми та контролював фінансові потоки.

        Попри санкції, компанії брали участь у тендерах міноборони РФ та виконували контракти на постачання товарів. За даними прокуратури, за час повномасштабної війни вони сплатили до бюджету РФ понад 100 млн рублів податків.

        Фінансовий супровід забезпечувала бухгалтерка з Києва, яка дистанційно вела розрахунки та звітність. Раніше її затримали під час спроби виїзду за кордон, а у листопаді суд засудив жінку до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

        Наразі про підозру повідомили директору підприємств та ще трьом особам, які перебувають на тимчасово окупованій території Криму. Під час обшуків правоохоронці вилучили документи, електронні носії та інші докази.


