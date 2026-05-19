Елітні авто та готівка у валізах: у центрі пластичної хірургії на Закарпатті пройшли обшуки

На Закарпатті правоохоронці розслідують можливе ухилення від сплати податків одним із найбільших центрів пластичної хірургії України. Загальний прихований оборот медзакладу міг перевищити 520 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Назву клініки правоохоронці не озвучують. В опублікованому прокуратурою відео можна побачити кадри із клініки пластичної хірургії Lita Plus.

За версією слідства, посадові особи медзакладу могли організувати схему мінімізації податків через пов’язані компанії та ФОПів, на яких розподіляли фактичні доходи клініки.

“Попри єдине управління, персонал, ресурси та фінансові потоки, діяльність медцентру формально була оформлена на кілька суб’єктів господарювання. Це, ймовірно, дозволяло не відображати у звітності повний обсяг доходів основного підприємства”, – розповіли в прокуратурі.

Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію, фінансову звітність, електронні документи обліку, записи про виплату зарплат “у конвертах”, а також готівку у різних валютах.

За попередніми даними, із січня 2024 року по квітень 2026 року реальний дохід медцентру міг становити близько 7,2 млн в іноземній валюті та понад 141 млн грн. Слідство оцінює суму можливих несплачених податків приблизно у 100 млн грн.

Також правоохоронці перевіряють інформацію про розрахунки з клієнтами готівкою без використання РРО та отримання оплати в іноземній валюті всупереч законодавству.

Також слідчі вилучили автомобілі, фінансові документи, чорнові записи та понад 18,4 млн грн готівкою у різних валютах.

“Походження коштів встановлюється. Окремо буде надано правову оцінку можливим ознакам легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом”, – йдеться в повідомленні.