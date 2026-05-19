У Росії звинуватили Україну в підготовці атак із території Латвії

Російська Служба зовнішньої розвідки заявила, що Україна нібито готує удари по території РФ із використанням інфраструктури Латвії. У заяві йдеться, що Київ начебто планує запускати безпілотники з території балтійської країни для скорочення часу підльоту до цілей.

Про це повідомляє російське пропагандистське агентство ТАСС із посиланням на пресслужбу СЗР РФ.

У російській розвідці стверджують, що українська влада розглядає можливість завдання ударів по території Росії з використанням інфраструктури Латвії.

Реклама

Реклама

Також у СЗР заявили, що президент України Володимир Зеленський нібито прагне продемонструвати європейським союзникам збереження боєздатності ЗСУ та здатність завдавати шкоди російській економіці.

У повідомленні російської спецслужби йдеться, що українське командування начебто готує нові атаки по тилових регіонах РФ.

“Київ має намір використовувати не лише повітряні коридори, які раніше надавали країни Балтії, а й їхні території для запуску безпілотників. Такий підхід має скоротити час підльоту дронів до цілей та підвищити ефективність атак”, – йдеться в повідомленні.

Жодних доказів на підтвердження цих заяв російська сторона не надала.