Іран хоче передати 400 кг збагаченого урану Росії у межах угоди зі США — Al Arabiya

Іран погодився передати Росії 400 кілограмів високозбагаченого урану в межах можливої мирної угоди зі США. Це одна з ключових умов переглянутої іранської пропозиції, яку Вашингтону передали через Пакистан.

Про це повідомляє Al Arabiya.

За неофіційною інформацією, Іран запропонував багатоступеневе тривале перемир’я з політичними формулюваннями, які дозволили б Тегерану “зберегти обличчя”.

У межах цієї пропозиції іранська сторона готова заморозити ядерну програму, але не ліквідувати її. Передбачається, що 400 кілограмів високозбагаченого урану будуть передані Росії, а не США. Питання ядерної програми та збагачення урану пропонується перенести на наступні раунди переговорів.

Також Тегеран пропонує поступове відкриття Ормузької протоки за участю Пакистан та Оман як гарантів.

Водночас, за даними Axios, американська сторона вважає нову пропозицію лише незначно кращою за попередню та недостатньою для укладення угоди.

Також повідомляється, що Вашингтон наразі погодився розморозити лише чверть іранських активів, тоді як Тегеран просить переглянути цю позицію.

За даними іранського агентства Tasnim, США нібито погодилися на тимчасове пом’якшення нафтових санкцій під час переговорів, однак офіційного підтвердження з боку Ірану не було.