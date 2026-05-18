Яке взуття купувати наприкінці весни: що вже зараз варто взяти на літо, а що — на наступний сезон

Кінець весни — один із найкращих періодів для оновлення гардероба. Саме в цей час магазини поступово змінюють сезонні колекції, а покупці отримують можливість придбати частину речей зі знижками або підготуватися до літа без поспіху та ажіотажу.

Особливо це помітно у взуттєвих категоріях. Поки одні вже шукають легкі моделі для спеки, інші звертають увагу на міжсезонні розпродажі, де можна знайти вдалі варіанти за значно приємнішими цінами.

Чому травень — вдалий час для покупки ботфортів

Ботфорти вже давно перестали бути виключно зимовим або осіннім взуттям. Сьогодні їх поєднують із тренчами, жакетами, спідницями та навіть легкими сукнями у стилі casual. Але саме наприкінці весни на такі моделі часто з’являються найбільш вигідні пропозиції.

У цей період можна спокійно переглянути актуальні моделі без сезонного дефіциту та поспіху. Наприклад, представлені різні варіанти жіночих ботфортів — від класичних стриманих моделей до більш трендових рішень на платформі чи масивній підошві.

Багато стилістів радять купувати міжсезонне взуття саме наприкінці весни або влітку, коли ціни часто помітно нижчі, ніж восени перед новим сезоном.

Яке взуття буде актуальним влітку 2026 року

Якщо говорити про літні тренди, то комфорт продовжує залишатися головним пріоритетом. Масивні підбори поступово відходять на другий план, а популярність отримують:

мінімалістичні моделі;

м’які шкіряні шльопанці;

взуття на низькому ходу;

моделі з анатомічною підошвою;

універсальні базові кольори.

Особливо активно цього сезону повертаються шльопанці у стилі quiet luxury — без надмірного декору, логотипів та яскравих деталей.

Саме тому багато хто вже у травні починає придивлятися до літнього взуття, щоб не шукати потрібний розмір у розпал сезону. Зокрема, доступна добірка актуальних жіночих шльопанців.

Як обрати універсальне взуття на кілька сезонів

Останніми роками покупці дедалі рідше орієнтуються лише на короткочасні тренди. Натомість зростає попит на речі, які:

легко поєднуються з базовим гардеробом;

залишаються актуальними кілька сезонів;

зручні у повсякденному житті;

не втрачають вигляд після активного носіння.

Саме тому багато брендів роблять ставку на нейтральні кольори, лаконічний дизайн і комфортну посадку.

Для ботфортів це можуть бути:

чорні або шоколадні відтінки;

матова шкіра або замша;

стійкий каблук;

мінімум декоративних елементів.

Для літнього взуття — м’які матеріали, універсальні бежеві або молочні кольори та підошва, у якій комфортно ходити весь день.

Чому зараз люди купують взуття інакше

Після кількох нестабільних років люди почали значно уважніше ставитися до покупок. Замість імпульсивного шопінгу дедалі частіше обирають речі, які справді будуть носити.

Тому зараз популярні:

практичні моделі;

універсальне взуття;

якісні базові речі;

покупки «наперед» під сезонні знижки.

Саме кінець весни вважається одним із найзручніших періодів для такого шопінгу: зимові моделі вже дешевшають, а літній асортимент тільки починає активно оновлюватися.