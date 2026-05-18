На Київщині п’яний батько жорстоко побив 7-річного сина

У Броварському районі Київської області правоохоронці затримали 45-річного чоловіка, якого підозрюють у жорстокому побитті свого 7-річного сина. Про це повідомила поліція Київщини.

За даними слідства, інцидент стався у селі Семиполки. Між чоловіком, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, та його дружиною виник конфлікт, після чого жінка залишила будинок.

Після цього підозрюваний зайшов до кімнати, де перебувала дитина, та завдав хлопчику численних ударів руками по голові, тулубу та кінцівках.

Унаслідок побиття дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована. Наразі хлопчик перебуває під наглядом лікарів.

У Броварському районі чоловіка взяли під варту за побиття малолітнього сина / Фото: Нацполіція

Чоловіка затримали у процесуальному порядку. Слідчі повідомили йому про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді безальтернативного тримання під вартою.