У Харкові з вікна випав чотирирічний хлопчик: матір загиблої дитини затримали

7 травня у Харкові з вікна четвертого поверху багатоквартирного будинку на проспекті Новобаварському випав чотирирічний хлопчик. Від отриманих травм дитина померла.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Попередньо встановлено, що хлопчик проживав у квартирі разом із 29-річною матір’ю та дворічною сестрою.

“На момент трагедії жінка була відсутня та залишила дітей удома самих”, – розповіли в поліції.

Від отриманих травм дитина померла в автомобілі швидкої медичної допомоги.

Матір дитини затримали. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 166, ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України. Також відомості внесені до ЄРДР за ст. 115 КК України з приміткою “нещасний випадок”.

Окремо перевіряється інформація щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків окремими посадовими особами.

Як повідомляють у соцмережах з посиланням на сусідів родини, жінка нехтувала обов’язками по догляду за дітьми. За словами мешканців будинку, раніше вони зверталися з приводу цієї родини до поліції.