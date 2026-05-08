        У Харкові з вікна випав чотирирічний хлопчик: матір загиблої дитини затримали

        Галина Шподарева
        8 Травня 2026 11:03
        Місце падіння дитини з вікна у Харкові / Фото: Соцмережі
        7 травня у Харкові з вікна четвертого поверху багатоквартирного будинку на проспекті Новобаварському випав чотирирічний хлопчик. Від отриманих травм дитина померла.

        Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

        Попередньо встановлено, що хлопчик проживав у квартирі разом із 29-річною матір’ю та дворічною сестрою.

        “На момент трагедії жінка була відсутня та залишила дітей удома самих”, – розповіли в поліції.

        Від отриманих травм дитина померла в автомобілі швидкої медичної допомоги.

        Матір дитини затримали. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 166, ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України. Також відомості внесені до ЄРДР за ст. 115 КК України з приміткою “нещасний випадок”.

        Окремо перевіряється інформація щодо можливого неналежного виконання службових обов’язків окремими посадовими особами.

        Як повідомляють у соцмережах з посиланням на сусідів родини,  жінка нехтувала обов’язками по догляду за дітьми. За словами мешканців будинку, раніше вони зверталися з приводу цієї родини до поліції.


