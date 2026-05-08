Зеленський назвав російську агресію оновленою версією нацизму

8 травня, у День пам’яті та перемоги над нацизмом, Президент України Володимир Зеленський заявив, що через 81 рік після завершення Другої світової війни Україна знову змушена боротися із “тотальним злом”. Він наголосив, що сучасна російська агресія заснована на “аналогічній ідеології ненависті”.

Про це йдеться в дописі у Telegram-каналі Володимира Зеленського.

За словами президента, Друга світова війна перетворила територію України на поле жорстоких боїв, окупації та масового знищення людей. Зеленський зазначив, що втрати українського народу були одними з найбільших у війні, а внесок українців у перемогу над нацизмом — одним із найвагоміших.

Президент підкреслив, що мільйони українців у складі різних армій держав Антигітлерівської коаліції боролися проти нацизму та були серед переможців.

“Через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло — теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань, і яке засноване на аналогічній ідеології ненависті. Оновлена версія нацизму, що має маркування: “сделано в России”, — зазначив президент.

За словами Зеленського, сьогодні об’єднаний вільний світ має зупинити російську агресію. Він подякував державам і партнерам, які допомагають Україні захищати життя людей та свободу народів.

“Захист життя людей та свободи народів від Путіна — це абсолютно достойне вшанування памʼяті тих, хто не дозволив Гітлеру підкорити Європу і світ”, — заявив президент.