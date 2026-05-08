ЗСУ за добу знищили 1130 окупантів, танк та 91 артсистему — Генштаб

З 7 по 8 травня ракетні війська, артилерія та авіація Збройні сили України вдарили по районах зосередження особового складу окупантів та уразили низку військової техніки противника. За добу Росія втратила у війні проти України ще 1130 солдатів.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Також за останню добу ЗСУ знищили:
- 1 танк;
- 17 ББМ;
- 91 артилерійську систему;
- 2 РСЗВ;
- 5 засобів ППО;
- 1817 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
- 8 наземних роботехнічних комплексів;
- 334 одиниці автомобільної техніки;
- 1 одиницю спеціальної техніки.