        Суспільство

        ЗСУ за добу знищили 1130 окупантів, танк та 91 артсистему — Генштаб

        Галина Шподарева
        8 Травня 2026 07:04
        читать на русском →
        Знищена російська вантажівка / Фото: t.me/lost_warinua
        Знищена російська вантажівка / Фото: t.me/lost_warinua

        З 7 по 8 травня ракетні війська, артилерія та авіація Збройні сили України вдарили по районах зосередження особового складу окупантів та уразили низку військової техніки противника. За добу Росія втратила у війні проти України ще 1130 солдатів.

        Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

        Також за останню добу ЗСУ знищили:

        Реклама
        Реклама

        • 1 танк;
        • 17 ББМ;
        • 91 артилерійську систему;
        • 2 РСЗВ;
        • 5 засобів ППО;
        • 1817 БпЛА оперативно-тактичного рівня;
        • 8 наземних роботехнічних комплексів;
        • 334 одиниці автомобільної техніки;
        • 1 одиницю спеціальної техніки.

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov