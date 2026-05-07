        Терехов запропонував обмежити статус ВПО п’ятьма роками

        Сергій Бордовський
        7 Травня 2026 19:02
        Ігор Терехов дає інтерв'ю Укрінформу / Фото: Харківська міськрада
        Мер Харкова Ігор Терехов виступив за обмеження статусу внутрішньо переміщених осіб у часі та запропонував надавати його, наприклад, на п’ять років.

        Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.

        За словами Терехова, протягом цього часу держава та місцеве самоврядування мають забезпечити повну інтеграцію людей у громади.

        Мер також заявив, що йому не подобається термін «вимушені переселенці» та запропонував називати таких людей «новими харків’янами».

        За його словами, у Харкові офіційно зареєстровано понад 215 тисяч ВПО.

        Терехов наголосив, що допомога переселенцям має включати не лише виплати, а й створення умов для життя, роботи, освіти та отримання житла.

        Він також заявив, що держава повинна створити єдину систему інтеграції людей після переїзду до нових громад.


