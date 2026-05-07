Терехов запропонував обмежити статус ВПО п’ятьма роками

Мер Харкова Ігор Терехов виступив за обмеження статусу внутрішньо переміщених осіб у часі та запропонував надавати його, наприклад, на п’ять років.

Про це він заявив в інтерв’ю Укрінформу.

За словами Терехова, протягом цього часу держава та місцеве самоврядування мають забезпечити повну інтеграцію людей у громади.

Мер також заявив, що йому не подобається термін «вимушені переселенці» та запропонував називати таких людей «новими харків’янами».

За його словами, у Харкові офіційно зареєстровано понад 215 тисяч ВПО.

Терехов наголосив, що допомога переселенцям має включати не лише виплати, а й створення умов для життя, роботи, освіти та отримання житла.

Він також заявив, що держава повинна створити єдину систему інтеграції людей після переїзду до нових громад.