Умєров прибув до США для переговорів щодо війни та обміну полоненими — Reuters

Секретар РНБО України Рустем Умєров прибув до Маямі для серії зустрічей із представниками США на тлі гальмування переговорів щодо завершення війни Росії проти України.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, Умєров має обговорити можливий новий обмін військовополоненими та активізацію дипломатичних зусиль для припинення війни.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що секретар РНБО проведе низку зустрічей із представниками президента США.

За словами Зеленського, ключовими темами переговорів стануть гуманітарний напрямок, дипломатичний процес та питання безпеки у співпраці зі США.

Президент заявив, що Україна перебуває у постійній комунікації з американською стороною та знає про контакти партнерів із Росією.

Водночас Зеленський зазначив, що Росія «не проявляє конструктиву» навіть щодо режиму тиші.

Reuters пише, що переговори за посередництва США фактично зайшли у глухий кут через ситуацію навколо Донецької області. Москва вимагає від Києва вивести війська з частини регіону, яку Росія не змогла повністю захопити, тоді як Україна відмовляється поступатися територіями, які контролює.

Агентство також зазначає, що увага Вашингтона останнім часом значною мірою переключилася з України на війну в Ірані.

Окремо Зеленський повідомив, що обговорив з Умєровим співпрацю з європейськими партнерами щодо Drone Deals та підготовку нових угод у сфері технологій і безпеки.