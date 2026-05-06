Глава ФБР звинуватив бюро у брехні для отримання ордерів проти Трампа

Директор ФБР Каш Патель заявив, що Федеральне бюро розслідувань нібито брехало для отримання ордерів на стеження за Дональдом Трампом під час президентської кампанії 2016 року. За його словами, ці ордери згодом були визнані незаконними.

Про це Патель сказав в інтерв’ю Fox News. Він стверджує, що ФБР використовувало неперевірену та сфальсифіковану інформацію для отримання дозволів на стеження через суд FISA.

«ФБР фактично збрехало у цих заявках, а вся інформація була неперевіреною», — заявив Патель. За його словами, суд FISA у 2018 році визнав відповідні ордери незаконними після завершення федерального розслідування.

Патель також звинуватив Демократичну партію у використанні коштів виборчої кампанії для фінансування збору компромату проти Трампа. Він стверджує, що ці матеріали були передані спецслужбам та ФБР для подальшого використання.

Крім того, глава ФБР заявив, що незаконне стеження нібито здійснювалося не лише за Трампом, а й за його соратниками та працівниками Конгресу. Патель сказав, що сам також був серед тих, за ким стежили.

Він також заявив, що після повернення до ФБР виявив приміщення з документами, пов’язаними з розслідуванням щодо ймовірного втручання Росії у вибори 2016 року.

Дональд Трамп раніше неодноразово звинувачував Гілларі Клінтон та Барака Обаму у причетності до нібито змови щодо стеження за його кампанією. Вони ці звинувачення заперечували.

Патель був одним із авторів так званого “меморандуму Нуньєса” 2018 року, в якому ставилася під сумнів неупередженість ФБР у розслідуванні можливого втручання Росії у вибори США.