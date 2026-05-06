“Николаевский Ванёк” закликав до “чисток” у спецслужбах Угорщини

Впливовий український Telegram-канал «Николаевский Ванёк» прокоментував повернення Україні коштів і цінностей Ощадбанку, які раніше були затримані в Угорщині.

Автори каналу назвали повернення коштів «хорошою новиною», однак заявили, що залишається відкритим питання щодо представників угорських спецслужб, які, за їхніми словами, були причетні до спроби «віджати чужі кошти».

У публікації стверджується, що українська сторона має інформацію про осіб, які брали участь у цій операції, а також про можливу вербовку українських громадян на території України.

“НВ” також заявив, що подібні схеми координувалися не лише в Угорщині, а їхніми «кураторами» могли бути представники ФСБ Росії.

Окремо автори згадали нещодавні удари по окупованих територіях, заявивши, що «полювання» на представників російських спецслужб триває і триватиме.