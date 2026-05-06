        “Николаевский Ванёк” закликав до “чисток” у спецслужбах Угорщини

        Віктор Алєксєєв
        6 Травня 2026 17:00
        “Там цілі відділи сидять на валізах, чекаючи на свою долю..” - Николаевский Ванёк / Фото BalazsOrban_HU
        Впливовий український Telegram-канал «Николаевский Ванёк» прокоментував повернення Україні коштів і цінностей Ощадбанку, які раніше були затримані в Угорщині.

        Автори каналу назвали повернення коштів «хорошою новиною», однак заявили, що залишається відкритим питання щодо представників угорських спецслужб, які, за їхніми словами, були причетні до спроби «віджати чужі кошти».

        У публікації стверджується, що українська сторона має інформацію про осіб, які брали участь у цій операції, а також про можливу вербовку українських громадян на території України.

        “НВ” також заявив, що подібні схеми координувалися не лише в Угорщині, а їхніми «кураторами» могли бути представники ФСБ Росії.

        Окремо автори згадали нещодавні удари по окупованих територіях, заявивши, що «полювання» на представників російських спецслужб триває і триватиме.


