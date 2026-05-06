Угорщина повернула Україні кошти та цінності Ощадбанку — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив про повернення в Україну коштів та цінностей Ощадбанку, які, за його словами, були захоплені угорськими спецслужбами у березні цього року.

За словами президента, тоді угорська сторона неправомірно затримала українських інкасаторів. Людей вдалося повернути раніше, а тепер на українську територію повернули й кошти та цінності у повному обсязі.

Володимир Зеленський назвав це важливим кроком у відносинах між Україною та Угорщиною і подякував угорській стороні за «конструктив та цивілізований крок».

Реклама

Реклама

Президент також висловив вдячність українській команді, яка працювала над поверненням коштів і захистом інтересів держави та громадян.

Раніше в Угорщині зупинили два інкасаторські авто Ощадбанку та 7 працівників. Вони перевозили з Австрії 40 млн доларів, 35 млн євро та 9 кг золота. Будапешт заявив про підозру у “відмиванні грошей, операцію нібито курували колишні посадовці СБУ та ПС ЗСУ.