Напередодні параду у Москві Росія оголосила про ракетні випробування з ядерним потенціалом

У Росії оголосили про проведення ракетних випробувань на полігоні “Кура” з 6 по 10 травня. Йдеться про тестові удари ракетами, здатними нести ядерний заряд.

Про це пише “Мілітарний” з посиланням на Міністерство з надзвичайних ситуацій Камчатського краю.

На час проведення випробувань на полігоні “Кура” в Усть-Камчатському окрузі в період із 6 до 10 травня на території заборонено перебування людей, а також рух будь-яких видів техніки.

Полігон “Кура”, розташований приблизно за 500 км на північ від Петропавловська-Камчатського, використовується Космічними військами Повітряно-космічних сил Росії для випробувань ракетного озброєння. Зокрема, там відпрацьовують ураження цілей ракетами, здатними нести ядерні боєзаряди.

Полігон заснували на початку 1950-х років як віддалену зону для випробувань озброєння. Перші тести міжконтинентальної ракети з прототипом Р-7 провели у 1956 році. У радянський період на об’єкті здійснили понад 300 випробувань.

Після розпаду СРСР випробування відновилися на початку 2000-х років, зокрема із підводними пусками. В останні роки полігон використовують для тестування міжконтинентальних балістичних ракет.

Зокрема, у 2005 році ціль на полігоні вперше уразила ракета “Булава”, яку у травні 2024 року прийняли на озброєння. Також на “Курі” випробовували ракету “Сармат”, перший запуск якої відбувся у квітні 2022 року.

Полігон використовували і під час навчань сил стратегічного стримування РФ. У лютому 2022 року, незадовго до повномасштабного вторгнення в Україну, по ньому здійснили пуски ракет “Ярс” і “Синева”, а також удари крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС.

У наступні роки під час тренувань також проводили пуски ракет різних типів, зокрема у 2023 та 2024 роках. Крім того, у квітні 2025 року атомний підводний крейсер “Красноярськ” уразив ціль на полігоні крилатою ракетою “Калібр” з відстані понад 1100 км.