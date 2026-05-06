Києву дали час до 10 травня: Кулеба розкритикував Кличка через незадовільну підготовку до зими

Києву встановили дедлайн до 10 травня для виконання ключових завдань у підготовці до опалювального сезону. У разі зриву термінів міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба пропонує оцінити ефективність управління містом.

Про це Олексій Кулеба написав у Telegram.

Кулеба розкритикував темпи підготовки Києва до зими, заявивши, що вони не відповідають рівню загроз і обсягам державного фінансування. За його словами, уряд уже:

спрямував 987 млн грн на першочергові заходи захисту;

готує ще 967 млн грн на авансування обладнання розподіленої теплової генерації;

окремо передбачає ще 2 млрд грн на захист критичних елементів та запуск додаткових теплових потужностей.

“Протягом квітня-травня загалом — майже 4 млрд грн державних коштів. Це ресурси платників податків і ресурс країни, яка воює. При тому, що в столиці — найбільший із бюджетів після державного”, — йдеться в повідомленні.

Кулеба наголосив, що Київ має перейти до конкретних дій, зокрема укладання контрактів, визначення підрядників, підготовки майданчиків, підключення до мереж і запуску резервної генерації. Контроль виконання цих завдань встановлено до 10 травня.

“Після 10 травня — у разі невиконання поставлених задач — необхідно оцінити управлінські можливості керівництва столиці готуватись до викликів, маючи всі ресурси для цього”, — написав Кулеба.

Своєю чергою міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що столиця стикається з нестачею фінансування для підготовки до опалювального сезону. За його словами, Міністерство розвитку громад та територій раніше пообіцяло державну підтримку та запропонувало підрядників для відновлювальних робіт на ТЕЦ-5, однак згодом у відомстві заявили, що це відповідальність міста.

“Тобто знову політика. Київ намагаються загнати в кут. Ситуація загрозлива. Адже йдеться про те, як переживуть зиму кияни, як функціонуватиме місто”, — заявив мер столиці.

Кличко зазначив, що Києву необхідно терміново знайти ще близько 3 млрд грн, тоді як загальна потреба на закупівлю обладнання та створення резервної системи теплопостачання для ТЕЦ-5 становить приблизно 9 млрд грн.