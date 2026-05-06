Уперше після блокування Ормузу: Японія прийняла танкер із російською нафтою

Японія вперше з моменту блокування Ормузької протоки прийняла танкер із російською сирою нафтою. Рішення пояснюють обмеженими ресурсами та необхідністю диверсифікації постачання.

Про це повідомляють Japan Today та Japan Times.

Танкер із російською сирою нафтою пришвартувався до пірса на заході Японії. Це перший випадок імпорту такої сировини до країни після блокування Ормузької протоки.

Реклама

Реклама

Компанія Taiyo Oil придбала нафту на запит міністерства торгівлі Японії. У відомстві зазначили, що країна має обмежені ресурси й значною мірою залежить від постачання сирої нафти з Близького Сходу, тому на тлі блокади посилює диверсифікацію імпорту.

Нафта надійшла з проєкту “Сахалін-2” на Далекому Сході Росії, який не підпадає під дію західних санкцій, запроваджених через вторгнення в Україну.

Сировину планують переробляти на бензин та інші нафтопродукти на заводі Taiyo Oil у місті Імабарі префектури Ехіме.

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі раніше заявляла, що глобальний дефіцит нафти має значний вплив на Азійсько-Тихоокеанський регіон. Близько п’ятої частини світового експорту нафти проходить через Ормузьку протоку, яка залишається заблокованою на тлі війни на Близькому Сході.

На цьому тлі зросли ціни та попит на нафту. США видали ліцензії з тимчасовим дозволом на продаж російської сирої нафти й нафтопродуктів, попри санкції, а ЄС відкладав рішення щодо повної відмови від російської нафти.