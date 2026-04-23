США перехопили танкер з іранською нафтою в Індійському океані

Сили США провели морську операцію з перехоплення та огляду судна, яке перевозило нафту з Ірану в Індійському океані. Йдеться про санкціоноване судно без державної належності.

Overnight, U.S. forces carried out a maritime interdiction and right-of-visit boarding of the sanctioned stateless vessel M/T Majestic X transporting oil from Iran, in the Indian Ocean within the INDOPACOM area of responsibility.



— Department of War 🇺🇸 (@DeptofWar) April 23, 2026

Як повідомили в Міністерстві оборони США, операція відбулася в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування. Було здійснено морське перехоплення та огляд судна M/T Majestic X.

У відомстві заявили, що продовжать глобальні заходи з контролю на морі для протидії незаконним мережам і перехоплення суден, які надають матеріальну підтримку Ірану.

У Міноборони США наголосили, що міжнародні води не можуть використовуватися як прикриття для підсанкційних суб’єктів, а незаконні гравці не матимуть свободи дій у морській сфері.