У Львові авто ТЦК наїхало на жінку під час конфлікту: поліція з’ясовує обставини

У Львові під час проведення заходів оповіщення стався інцидент за участі автомобіля ТЦК, унаслідок якого постраждала жінка. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Як повідомили у Львівському обласному ТЦК та СП, подія сталася 23 квітня близько 12:30 на вулиці Пороховій. Під час перевірки документів один із чоловіків відмовився їх пред’явити та почав чинити опір. Згодом з’ясувалося, що він перебував у розшуку як порушник військового обліку.

За даними ТЦК, на місці події з’явилася дружина чоловіка, яка спровокувала конфлікт і намагалася закрити ворота двору, щоб перешкодити виїзду службового автомобіля. У центрі зазначили, що дорожньо-транспортна пригода сталася з вини пішохода, однак остаточну правову оцінку мають надати правоохоронці.

Чоловіка доставили до приміщення ТЦК та СП, де він проходить військово-лікарську комісію.

Водночас у поліції Львівської області повідомили, що службовий автомобіль ТЦК SsangYong Rexton здійснив наїзд на 57-річну місцеву жительку, яка намагалася перешкодити виїзду авто з двору. Жінку госпіталізували.

Поруч перебували поліцейські мобільної групи протидії домашньому насильству, які стали очевидцями події. Вони наздогнали автомобіль, зупинили його, встановили особу водія та запросили до територіального підрозділу поліції для надання пояснень.

За фактом інциденту призначено службове розслідування.