У Сумах після кесаревого розтину померла породілля: лікарку судитимуть

У Сумах після кесаревого розтину померла 27-річна жінка, а лікарку акушер-гінеколога підозрюють у неналежному виконанні професійних обов’язків. Обвинувальний акт вже передано до суду.

Як повідомили у Прокуратурі Сумщини, ювенальні прокурори Окружної прокуратури міста Суми направили до суду обвинувальний акт щодо лікарки місцевого перинатального центру.

За даними слідства, жінка на 39 тижні вагітності звернулася до медзакладу, де наступного дня їй провели кесарів розтин. Народився здоровий хлопчик.

Під час операції лікарка нещільно наклала шви та не забезпечила належного контролю за зупинкою кровотечі. Це призвело до гострої крововтрати на тлі внутрішньочеревної кровотечі.

15 листопада 2024 року о 14:26 після проведення реанімаційних заходів породілля померла.

Згідно з висновками експертів, отриманими у лютому 2026 року, було зафіксовано дефект при накладанні швів. Не виключається, що смерті жінки можна було уникнути за умови своєчасного встановлення діагнозу після пологів та надання кваліфікованої медичної допомоги.