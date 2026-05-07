“НАБУ і САП виконують політичне замовлення” — Тимошенко після рішення ВАКС щодо продовження її обов’язків

Вищий антикорупційний суд 7 травня частково задовольнив клопотання прокурора САП та продовжив строк дії процесуальних обов’язків народній депутатці України, керівниці депутатської фракції.

Про це повідомляє Головне в Україні.

У ВАКС не назвали імені підозрюваної, однак, за даними ЗМІ, йдеться про лідерку партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко.

Суд продовжив дію обов’язків до 7 липня 2026 року в межах строку досудового розслідування.

Згідно з рішенням суду, підозрювана зобов’язана прибувати за кожною вимогою до детектива НАБУ, прокурора САП або суду, а також повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

У ВАКС зазначили, що ухвала оскарженню не підлягає.

Після засідання Юлія Тимошенко заявила, що суд «крок за кроком» скасовує, за її словами, «політичні репресії» з боку НАБУ та САП, які “замість реальної боротьби з багатомільярдною корупцією в державі, виконують політичне замовлення”.

Лідерка «Батьківщини» заявила, що попередні рішення суду вже скасували низку обмежень, зокрема щодо спілкування з депутатами, пересування та арешту частини коштів.

«Це не справа, а просто політичне переслідування керівника опозиційної партії», – заявила Тимошенко.

За даними САП і НАБУ, у січні 2026 року Юлії Тимошенко повідомили про підозру у пропозиції неправомірної вигоди народним депутатам. Тоді ВАКС обрав їй запобіжний захід у вигляді застави у 33 млн грн.