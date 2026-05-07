Турист із Німеччини відсудив майже 1000 євро через “зайняті рушниками” лежаки

Турист із Німеччини через суд домігся компенсації у розмірі майже 1000 євро після відпочинку в Греції, де не міг користуватися лежаками біля басейну через туристів, які займали їх рушниками.

Про це повідомляє BBC Україна.

Чоловік відпочивав із дружиною та двома дітьми на грецькому острові Кос у 2024 році. За сімейний відпочинок у готелі він заплатив 7 186 євро.

За словами туриста, він щодня прокидався о шостій ранку, щоб зайняти лежак, однак місця біля басейну постійно були зарезервовані іншими відпочивальниками за допомогою рушників.

Після повернення до Німеччини чоловік звернувся до окружного суду Ганновера з позовом проти туроператора.

У суді він заявив, що сам готель формально забороняв займати лежаки рушниками, однак туроператор не контролював виконання цієї заборони.

Турист також зазначив, що через відсутність вільних лежаків його діти були змушені засмагати на підлозі.

До початку судового розгляду туроператор добровільно виплатив чоловіку 350 євро компенсації, однак суд визнав цю суму недостатньою та присудив 986 євро і 70 центів.

Суддя зазначив, що туроператор мав переконатися у належній організації відпочинку та забезпеченні достатньої кількості лежаків для гостей.

BBC Україна зазначає, що проблема «бронювання» лежаків рушниками поширена на багатьох курортах світу. У деяких країнах туристів за це навіть штрафують.