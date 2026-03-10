У горах на Закарпатті знайшли тіло зниклого у лютому доцента з Одеси, — ЗМІ

На Закарпатті знайшли тіло чоловіка, який зник під час туристичного походу в лютому. Загиблим виявився доцент Одеського національного технологічного університету Олексій Ходаков.

Про це пише журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела у поліції.

8 березня близько 11:50 правоохоронці отримали повідомлення від туриста, який виявив тіло чоловіка без ознак життя в лісовому масиві в урочищі Турбат поблизу гори Матияска у Тячівському районі.

“Наразі встановлено, що тіло належить зниклому доценту Одеського національного технологічного університету Олексію Ходакову, який приїхав на Закарпаття з туристичною метою”, – розповів Глагола.

Тіло вже спустили з гір та передали на експертизу. Причину смерті має встановити судово-медичний розтин. Родичів загиблого повідомили.

Відомо, що 13 лютого 2026 року чоловік прибув на Закарпаття потягом, а вже наступного дня вирушив у гірський маршрут. Востаннє він виходив в інтернет увечері 17 лютого, після чого зв’язок із ним зник.

За наявною інформацією, чоловік мав багаторічний досвід гірських походів і був добре екіпірований, мав оформлену відстрочку від мобілізації та не перебував у розшуку.