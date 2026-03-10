        Події

        У горах на Закарпатті знайшли тіло зниклого у лютому доцента з Одеси, — ЗМІ

        Галина Шподарева
        10 Березня 2026 11:15
        Пошукова операція у горах на Закарпатті / Фото: t.me/VGlagola
        Пошукова операція у горах на Закарпатті / Фото: t.me/VGlagola

        На Закарпатті знайшли тіло чоловіка, який зник під час туристичного походу в лютому. Загиблим виявився доцент Одеського національного технологічного університету Олексій Ходаков.

        Про це пише журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела у поліції.

        8 березня близько 11:50 правоохоронці отримали повідомлення від туриста, який виявив тіло чоловіка без ознак життя в лісовому масиві в урочищі Турбат поблизу гори Матияска у Тячівському районі.

        “Наразі встановлено, що тіло належить зниклому доценту Одеського національного технологічного університету Олексію Ходакову, який приїхав на Закарпаття з туристичною метою”, – розповів Глагола.

        Тіло вже спустили з гір та передали на експертизу. Причину смерті має встановити судово-медичний розтин. Родичів загиблого повідомили.

        Відомо, що 13 лютого 2026 року чоловік прибув на Закарпаття потягом, а вже наступного дня вирушив у гірський маршрут. Востаннє він виходив в інтернет увечері 17 лютого, після чого зв’язок із ним зник.

        За наявною інформацією, чоловік мав багаторічний досвід гірських походів і був добре екіпірований, мав оформлену відстрочку від мобілізації та не перебував у розшуку.

        Зниклий у горах на Закарпатті Олексій Ходаков / Фото: t.me/VGlagola

