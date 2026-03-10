У Києві агентка РФ готувала удари по ТЕЦ, маскуючи розвідку під прогулянки з дитиною

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Києві агентку ФСБ, яка збирала дані для нових ракетно-дронових атак по енергетичній інфраструктурі столиці. Зокрема, вона проводила дорозвідку біля міських теплоелектроцентралей та підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, жінка передавала російській стороні координати державних і приватних підприємств, що працюють на оборонну промисловість України, для підготовки ракетних ударів. Розвідувальні виходи зловмисниця маскувала під прогулянки з малолітньою донькою. При цьому регулярно змінювала одяг і манеру поведінки на вулиці.

“Агентка відстежувала технічний стан енергооб’єктів після нещодавніх ракетно-дронових атак РФ та збирала актуальну інформацію про стан підприємств оборонно-промислового комплексу. Як стало відомо, зловмисниця позначала координати на гугл-карті, а потім фотографувала на телефонну камеру потенційні цілі”, – розповіли в СБУ.

Правоохоронці задокументували її діяльність і затримали за місцем проживання в Оболонському районі Києва. За даними Служби безпеки, продавчиня магазину потрапила в поле зору російських спецслужб під час пошуку “легких заробітків” у телеграм-каналах. Погодившись на обіцянку швидкого заробітку, жінка почала об’їжджати місто, щоб коригувати нові ракетно-дронові удари по київських ТЕЦ та оборонних підприємствах.

Під час обшуків у затриманої вилучили смартфон, через який вона координувала дії з куратором від ФСБ, а також змінні сім-картки.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі підозрювана перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.