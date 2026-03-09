Поліцейські за допомогою дронів вивели шістьох людей з Куп’янська

Спецпризначенці поліції Харківської області за допомогою аеророзвідки вивели з небезпечної території у Куп’янську шістьох цивільних мешканців. Про це повідомила поліція Харківської області.

За даними правоохоронців, до командного пункту полку поліції особливого призначення надійшло звернення від представників 425-ї бригади з проханням допомогти з евакуацією людей.

До операції залучили пілотів аеророзвідки полку та сили стрілецького батальйону. За допомогою безпілотників спецпризначенці змогли вивести цивільних до умовно безпечної точки.

Реклама

Реклама

Щоб врятуватися, людям довелося пройти понад 20 кілометрів пішки через небезпечну територію за заздалегідь погодженим маршрутом. Увесь час їхній шлях контролювали оператори безпілотників, які за допомогою світлових сигналів із дрона вказували напрямок руху, фактично ведучи людей до безпеки з повітря.

Після виходу до визначеної точки цивільних евакуювали броньованим транспортом до селища Шевченкове, де їх передали волонтерам для подальшого розміщення та вирішення побутових питань.