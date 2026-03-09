На фронті загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації Олександр Довгач

На Східному напрямку 9 березня загинув командир 39-ї бригади тактичної авіації, полковник Олександр Довгач. Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

За даними військових, льотчик загинув під час виконання бойового завдання в умовах значної переваги повітряного противника та потужної протидії ворожих систем протиповітряної оборони.

У Повітряних силах зазначили, що Олександр Довгач був Героєм України та одним із досвідчених бойових льотчиків. Із перших днів повномасштабного вторгнення бригада під його командуванням завдавала точних ударів по противнику.

Реклама

Реклама

За час служби він здійснив сотні бойових вильотів, уражаючи пункти управління, техніку та засоби зв’язку російських військ. Також забезпечував прикриття ударної та бомбардувальної авіації, знищував ворожі безпілотники та ракети.

У Командуванні Повітряних Сил повідомили, що Довгач брав участь у боях за Київщину, Харківщину, Херсонщину та острів Зміїний.

Обставини його загибелі встановлюються.

У Повітряних силах висловили співчуття рідним і близьким загиблого військового.