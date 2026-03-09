Викрадення військовозобов’язаного на Волині: з’явилося відео нападу на авто ТЦК

8 березня поблизу села Озеро у Луцького району Волинської області група цивільних напала на автомобіль ТЦК, який перевозив військовозобов’язаного. Унаслідок інциденту двоє військовослужбовців дістали травми, а чоловіка, якого доставляли до ТЦК, силоміць звільнили.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

Як повідомляється, група оповіщення виконувала службове завдання з доставлення військовозобов’язаного до територіального центру комплектування.

За наявною інформацією, близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий автомобіль ТЦК та почали навмисно блокувати його рух. Водії здійснювали небезпечні маневри та підрізали транспортний засіб.

У результаті таких дій службовий автомобіль з’їхав у кювет. Після цього група осіб застосувала силу до військовослужбовців, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила військовозобов’язаного, якого доставляли до ТЦК.

Унаслідок нападу один військовослужбовець дістав травму голови. Ще один має садна на передпліччі та обличчі, оскільки нападники розбили переднє пасажирське скло автомобіля. Повідомляється, що стан обох військовослужбовців наразі стабільний.

“Особа, яку незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу. Інформацію передано до правоохоронних органів”, – йдеться в повідомленні.

Наразі встановлюються всі причетні до організації та здійснення нападу.

У місцевих пабліках вже з’явилося відео нападу.