ДБР викрило масштабну схему ухилення від мобілізації за участі військових ТЦК: з обліку зняли майже 100 осіб

Працівники ДБР припинили діяльність міжрегіональної групи, яка втручалася у державні реєстри та організовувала ухилення від призову майже для 100 військовозобов’язаних. За даними слідства, до схеми були причетні військовослужбовці ТЦК та СП, колишній правоохоронець і мешканець Києва.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, до складу групи входили військовослужбовці одного зі столичних та обласного ТЦК та СП, колишній правоохоронець і безробітний житель Києва. Вони організували кілька механізмів незаконного зняття чоловіків з військового обліку, уникнення мобілізації та виїзду за кордон.

Оператори ТЦК вносили неправдиві відомості до електронної системи “Оберіг” та безпідставно виключали військовозобов’язаних з обліку за станом здоров’я, посилаючись на вигадані висновки ВЛК. Наразі встановлено понад 80 фактів незаконного зняття з військового обліку, з яких 31 особа виїхала за межі України та не повернулася.

Окремо учасники організували “послуги” для чоловіків з інших регіонів, які перебували в розшуку. Без особистої явки до ТЦК їм змінювали облікові дані, видаляли попередню інформацію, знімали статус «розшук», сприяли оформленню військово-облікових документів та проходженню ВЛК. Надалі таким особам забезпечували тривалий період без мобілізації — до моменту оформлення бронювання через підприємства критичної інфраструктури.

Вартість таких “послуг” становила 4 тисячі доларів з людини. Правоохоронці задокументували понад 15 відповідних епізодів. За даними слідства, щомісячний тіньовий дохід організаторів перевищував 60 тисяч доларів.

Для конспірації учасники схеми змінювали транспорт і засоби зв’язку та користувалися посередниками. У схемі також використовували неповнолітню дитину як кур’єра: вона надсилала поштою документи військовозобов’язаних та отримувала кошти.

Під час передачі чергового траншу в сумі 5,5 тисяч доларів працівники ДБР затримали співорганізатора — колишнього оперуповноваженого одного з районних управлінь столичної поліції — та посередника.

Трьом особам повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим причетним особам. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.