Оголошено в розшук командира навчальної групи ХНУПС, який знущався з курсанта: поставив на коліна та бив по голові

Командира навчальної групи факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба підозрюють у побитті курсанта та погрозах свідкам. Після початку розслідування військовий самовільно залишив місце служби.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, під час занять із самопідготовки підозрюваний вирішив “перевірити знання” підлеглого.

“Через невдоволення відповіддю командир застосував фізичне насильство — завдав кілька ударів кулаками по тулубу та голові курсанта. Згодом у коридорі продовжив побиття, повалив військовослужбовця на коліна та знову бив по голові. Свої дії він супроводжував образами та приниженнями. Потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження”, — розповіли в ДБР.

Після початку кримінального провадження фігурант почав тиснути на свідків. У телефонній розмові він погрожував одному з них насильством за надані покази.

Згодом сержант повідомив керівництву, що нібито викликаний на допит до ДБР, та залишити місце служби. Оскільки підозрюваний переховується, повідомлення про підозру вручили його близьким родичам.

Військовому інкримінують застосування військовою службовою особою насильства щодо підлеглого в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України); погроза насильством щодо свідка з помсти за раніше надані показання (ст. 386 КК України); самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України). Санкція статей передбачає до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває. Підозрюваного оголошено у державний розшук.