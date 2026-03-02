Переплата 5 млн грн за ноутбуки: у Києві судитимуть посадовця держпідприємства

Прокурори Київської міської прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», який відповідав за проведення закупівель.

За даними слідства, влітку 2023 року обвинувачений не організував і не провів належного моніторингу цін для визначення очікуваної вартості ноутбуків. У результаті техніку придбали за майже вдвічі завищеними цінами, що призвело до переплати державним підприємством 5 млн грн.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки державним інтересам. Для відшкодування завданих збитків прокурор заявив цивільний позов у межах кримінального провадження.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.