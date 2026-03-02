Після загибелі Хаменеї в Ірані Ізраїль відкрив новий фронт у Лівані

Ізраїль у понеділок завдав нових авіаударів по Тегерану та розширив військову кампанію, атакувавши підтримуване Іраном угруповання «Хезболла» в Лівані після ракетних і дронових ударів по своїй території. Як повідомляє Reuters, у Білому домі заявили, що операція може тривати тижнями.

Ізраїль заявив, що атакує об’єкти, пов’язані з «Хезболлою», після того як угруповання визнало запуск ракет і безпілотників по Ізраїлю у відповідь на вбивство верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Ізраїльські удари були завдані по південних передмістях Бейрута, які контролює «Хезболла», де пролунало понад десяток вибухів. Також ізраїльська сторона повідомила про удари по високопоставлених бойовиках поблизу столиці Лівану.

Ізраїльська армія поклала на «Хезболлу» повну відповідальність за ескалацію та закликала мешканців десятків населених пунктів на півдні та сході Лівану евакуюватися.

Близько 7:00 ранку в Ізраїлі, зокрема в Тель-Авіві та Єрусалимі, пролунали сирени повітряної тривоги через нову атаку Ірану. Державні ЗМІ Ірану повідомили про запуск нової хвилі ракет із центральних районів країни в напрямку «ворожих об’єктів».

Ізраїльські військові заявили, що встановили повітряну перевагу над Тегераном і завдали ударів по розвідувальних, безпекових та військових командних центрах у столиці Ірану. Вибухи також було чути в різних районах Тегерана, а кореспонденти Reuters повідомили про гучні вибухи в Дубаї та столиці Катару Досі.

Кувейт заявив, що його сили ППО перехопили ворожі безпілотники на тлі третього дня поспіль іранських ударів у відповідь по сусідніх державах Перської затоки. Британська авіабаза Акротірі на Кіпрі зазнала ймовірної атаки безпілотника, пошкодження були обмеженими, постраждалих немає.

Високопосадовець Білого дому заявив, що Дональд Трамп у певний момент проведе переговори з потенційним новим керівництвом Ірану, однак військова кампанія триватиме. За його словами, «операція Epic Fury» продовжується без упину.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян повідомив, що тимчасово обов’язки верховного лідера виконує рада керівництва у складі президента, голови судової влади та члена Ради вартових.

Радник покійного Хаменеї Алі Ларіджані заявив у соцмережі X, що Іран не буде вести переговори з Трампом, назвавши його амбіції «ілюзорними».

У неділю було підтверджено перші втрати США — загинули троє військовослужбовців на базі в Кувейті. Трамп назвав їх «справжніми американськими патріотами», але попередив, що жертв може бути більше.

За даними американських військових, з початку масштабних бойових дій у суботу США завдали ударів по понад тисячі цілей в Ірані. Трамп заявив, що атаки триватимуть щонайменше чотири тижні або до досягнення всіх цілей, не уточнивши деталей.

Іранські Революційні гвардійці заявили про удари по трьох нафтових танкерах США та Великої Британії в Перській затоці й Ормузькій протоці, а також про атаки на військові бази в Кувейті та Бахрейні. Через ескалацію сотні суден, включно з нафтовими й газовими танкерами, стали на якір у прилеглих водах, а очікування різкого зростання цін на нафту спричинили потрясіння на ринках.

Повітряний рух у регіоні також зазнав значних перебоїв — закриті ключові аеропорти Близького Сходу, зокрема в Дубаї. Акції азійських авіакомпаній у понеділок різко знизилися.

Після смерті Хаменеї Іран зіткнувся з вакуумом влади. Експерти зазначають, що його загибель стане серйозним ударом для країни, однак це не обов’язково означає кінець існуючої системи влади.