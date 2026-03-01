        Суспільство

        Дружина воротаря збірної України публічно принизила Владислава Гераскевича

        Віктор Алєксєєв
        1 Березня 2026 19:59
        Георгій і Вікторія Бущан / Фото із соцмереж
        Георгій і Вікторія Бущан / Фото із соцмереж

        Дружина воротаря «Полісся» та збірної України Георгія Бущана Вікторія негативно відреагувала на заклик скелетоніста Владислава Гераскевича позбавити Сергія Бубку звання Героя України, повідомляє Sport.ua.

        «О, ще один Шариков. Хто ти такий у порівнянні з легендою Сергієм Бубкою (олімпійський чемпіон, 6 титулів чемпіона світу, 35 світових рекордів)? Владислав Гераскевич – світових рекордів нуль.

        Ну так, позбавити звання Героя України Сергія Бубку і віддати тобі. Знати не знала, хто це такий, краще б і не знала. Й**нулись зовсім вже», – зазначила дружина Бущана.

