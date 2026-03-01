Дружина воротаря збірної України публічно принизила Владислава Гераскевича

Дружина воротаря «Полісся» та збірної України Георгія Бущана Вікторія негативно відреагувала на заклик скелетоніста Владислава Гераскевича позбавити Сергія Бубку звання Героя України, повідомляє Sport.ua.

«О, ще один Шариков. Хто ти такий у порівнянні з легендою Сергієм Бубкою (олімпійський чемпіон, 6 титулів чемпіона світу, 35 світових рекордів)? Владислав Гераскевич – світових рекордів нуль.

Ну так, позбавити звання Героя України Сергія Бубку і віддати тобі. Знати не знала, хто це такий, краще б і не знала. Й**нулись зовсім вже», – зазначила дружина Бущана.

