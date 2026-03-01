Російські війська активізували атаки на фронті, під ударами Сумщина і Чернігівщина

Російські війська продовжують спроби просування вглиб території України, здійснюючи штурмові дії на окремих ділянках фронту. Сили оборони стримують наступ противника та завдають йому значних втрат. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 16:00 1 березня.

За даними військових, від початку доби зафіксовано 51 атаку з боку російських військ.

Ворог продовжує обстрілювати прикордонні райони. На Сумщині під удар потрапили Рогізне, Волфине, Будки, Кучерівка, Зарічне та Уланове. У Чернігівській області обстріляно Клюси, Хрінівку, Грум’яч та Богданове.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник завдав одного авіаудару, скинув чотири керовані авіабомби та здійснив 65 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів, сім із них — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог двічі атакував у районі Приліпки та в напрямку Зибиного, одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку зафіксовано три атаки у бік Піщаного, Петропавлівки та Глушківки, один бій ще триває.

На Лиманському напрямку українські військові відбили три спроби наступу в районах Дробишевого, Діброви та Зарічного.

На Слов’янському напрямку противник шість разів атакував у районах Ямполя, Закітного та Різниківки.

На Краматорському напрямку наступальних дій не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти здійснили шість атак поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Берестка, Русиного Яру та Софіївки.

Найбільша активність противника зберігається на Покровському напрямку, де від початку доби зафіксовано 14 спроб прориву в районах Шахового, Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та в напрямку Білицького. Одне боєзіткнення триває.

На Олександрівському напрямку ворог тричі наступав у районах Вороного, Тернового та Степового. Авіаударів зазнали Писанці та Великомихайлівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано 13 атак у районах Гуляйполя, Мирного та в напрямку Залізничного і Староукраїнки. Ворог також завдав авіаударів по Воздвижівці, Самійлівці, Голубковому та Чарівному. Три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку триває бій поблизу Плавнів, авіаударів зазнали Комишуваха, Веселянка та Малокатеринівка.

На Придніпровському напрямку активних наступальних дій не зафіксовано, однак противник завдав авіаудару по Придніпровському.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося. У Генштабі зазначили, що українські військові продовжують виснажувати противника вздовж усієї лінії фронту та в його тилу.