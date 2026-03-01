Іран атакував британські об’єкти — глава Міноборони Британії

Іран відповідає на удари США та Ізраїлю невибірковими атаками по об’єктах у різних країнах Близького Сходу, зокрема по британських військових. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в інтерв’ю Sky News.

За його словами, після початку операції проти Ірану режим у Тегерані почав діяти дедалі агресивніше і завдає ударів по цілях у всьому регіоні, повідомляє CNN.

Гілі повідомив, що на британській військовій базі в Бахрейні перебувають близько 300 військовослужбовців, і саме цей об’єкт 28 лютого був атакований іранськими ракетами та безпілотниками. Деякі військові знаходилися лише за кілька сотень метрів від місць падіння ракет і дронів.

Реклама

Реклама

Також, за словами міністра, того ж дня дві ракети були випущені у напрямку Кіпру. Він уточнив, що вони, ймовірно, не були націлені саме на острів, але це свідчить про зростання загрози з боку Ірану і необхідність діяти оборонно.

Гілі назвав іранський режим «джерелом зла» у регіоні і заявив, що Тегеран протягом років загрожував іншим країнам, підтримував проксі-угруповання та придушував власне населення.

За його словами, Іран причетний до десятків змов проти Великої Британії, до жорсткого придушення протестів усередині країни, а також до постачання Росії десятків тисяч безпілотників, які використовуються у війні проти України. Він також звинуватив підтримувані Іраном угруповання у дестабілізації ситуації на Близькому Сході.