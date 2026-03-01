На Близькому Сході через війну закрили небо: в аеропортах застрягли десятки тисяч туристів

Аеропорти по всьому Близькому Сходу залишалися закритими 1 березня через триваючі військові дії, повідомляє France 24. Свій повітряний простір закрили Ізраїль, Катар, Сирія, Іран, Ірак, Кувейт, Бахрейн і Об’єднані Арабські Емірати.

Авіакомпанія Emirates Airlines призупинила всі рейси в Дубай і назад як мінімум до полудня 1 березня. За даними Qatar Airways, аеропорт Катару закритий як мінімум до ранку 2 березня. Іран та Ізраїль також закрили свій повітряний простір.

Це призвело до того, що ключові аеропорти на Близькому Сході — в Дубаї, Абу-Дабі та Досі — виявилися закритими. Близькосхідні авіакомпанії скасували понад 1800 рейсів.

За даними авіаційної аналітичної компанії Cirium, три найбільші авіакомпанії, що працюють в цих аеропортах, — Emirates, Qatar Airways і Etihad — зазвичай обслуговують близько 90 тисяч пасажирів на день.

За даними Асоціації туроператорів Росії, через закриття неба на Близькому Сході в третіх країнах застрягли до восьми тисяч російських туристів.

США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану 28 лютого, завдавши серію ударів по військових об’єктах країни. Іран у відповідь атакував Ізраїль і американські військові бази на Близькому Сході. Під удар Ірану потрапили кілька аеропортів, у тому числі в Дубаї.