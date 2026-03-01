POLITICO: Іран щойно відчув, що означає підтримка Путіна

Коли в суботу вранці Тегеран зазнавав ударів американських і ізраїльських бомб, його головний дипломат набрав номер Москви.

На іншому кінці лінії, згідно з офіційною російською заявою, міністр закордонних справ Сергій Лавров висловив іранському колезі співчуття та пообіцяв — словесну — підтримку, пише POLITICO.

Таким чином Іран став черговою країною після Сирії та Венесуели, яка на власному досвіді відчула, що означає партнерство з Росією і чого воно не означає.

Після початку повномасштабної війни проти України чотири роки тому Кремль активно використовує риторику як прапороносець так званого багатополярного світу. Але в вирішальні моменти його реальні дії на території союзних держав виявлялися помітно слабкими, коли їхні лідери опинялися під ударом.

Спершу сирійський лідер Башар Асад наприкінці 2024 року зрозумів, що російська підтримка не гарантує виживання його режиму, коли повстанські сили увірвалися до Дамаска. Президент Венесуели Ніколас Мадуро, який із початку цього року перебуває в американській в’язниці, також може замислюватися, де був Кремль у момент, коли він потребував допомоги.

Сьогодні верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї був убитий під час удару по Тегерану, оголосив президент США Дональд Трамп.

Іран тепер ризикує стати ще одним прикладом розриву між гучними заявами Кремля про протистояння американській гегемонії та реальністю, у якій ця гегемонія дедалі більше проявляється.

Лише символічна підтримка

Для Тегерана млява реакція Москви не повинна була стати несподіванкою.

Ознаки цього були помітні щонайменше з минулого літа, коли під час 12-денної війни з Ізраїлем, що включала масштабний американський удар по іранських ядерних об’єктах, російські високопосадовці також обмежилися заявами засудження без реальних дій.

У наступні місяці Москва намагалася мінімізувати наслідки.

Вона захищала право ісламського режиму придушувати протести, для чого, за повідомленнями, використовували російську військову техніку та технології.

У грудні Росія погодилася поставити Тегерану сучасні переносні ракетні комплекси на суму 500 мільйонів євро, коли Іран готувався до можливого другого удару США, повідомляла Financial Times.

Москва також публічно позиціонувала себе як посередника між США та Іраном, пропонуючи зберігати запаси збагаченого урану на російській території.

Символічно, що цього місяця іранські та російські військово-морські сили провели спільні навчання в Оманській затоці — хоча Москва, за наявними даними, надала лише один військовий корабель. Після цього помічник Кремля Микола Патрушев оголосив, що у протоці Ормуз відбудуться нові навчання за участю Китаю.

Однак коли в суботу ситуація загострилася, не було й мови про військову допомогу Москви Тегерану.

Формально Росія і не зобов’язана цього робити. Хоча у квітні 2025 року Росія та Іран підписали договір про стратегічне партнерство, він не містив положення про взаємну оборону.

«Хочу підкреслити, що підписання договору не означає створення військового союзу з Іраном або взаємної військової допомоги», — пояснював тоді Держдумі заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.

Це означало, що хоча Іран постачав Москві дрони Shahed і ракети під час війни проти України, Кремль не збирається вступати на бік Тегерана у новому конфлікті.

Після суботнього удару багато користувачів соцмереж згадали слова Путіна, сказані у червні 2025 року на Петербурзькому економічному форумі, де він захищав «нейтральну» позицію Росії під час першого американо-ізраїльського удару по Ірану.

Тоді він зазначив, що щонайменше два мільйони вихідців із колишнього СРСР живуть в Ізраїлі.

«Сьогодні це майже російськомовна країна. І ми, звичайно, враховуємо цей фактор», — сказав тоді президент.

Закріплення позицій

Нездатність Росії втрутитися в події в Ірані, безумовно, є ударом по її репутації на світовій арені. Але водночас це може принести і певні політичні дивіденди.

Москва, ймовірно, намагатиметься відвернути увагу від власної пасивності, наголошуючи на нездатності Заходу — і насамперед США — дотримуватися міжнародних норм.

Також це може ще більше зміцнити жорстку позицію Кремля щодо України, яку він послідовно подає як оборонну реакцію на західну агресію.

«Буде важко переконати Путіна, що він коли-небудь помилявся щодо загрози з боку Заходу», — написав у Telegram російський політолог Володимир Пастухов, пов’язаний з University College London.

«Скептикам він покаже на Тегеран і скаже: “Це могли бути ми”».

Щонайменше, якщо переговори про мир в Україні за посередництва США зірвуться, у Москви вже будуть готові аргументи.

Одним із перших представників Кремля, хто відреагував на події в суботу, став заступник голови Ради безпеки Росії та колишній президент Дмитро Медведєв.

«Миротворець знову взявся за своє», — написав він у X, маючи на увазі президента США Дональда Трампа. «Переговори з Іраном були лише прикриттям. Усі це знали».

Російський експерт із зовнішньої політики Федір Лук’янов, який співпрацює з Кремлем, пішов ще далі, заявивши, що події в Ірані показують, що дипломатія з Трампом була «просто безглуздою».

Москва сподіватиметься, що саме це послання запам’ятають її союзники — а не власну бездіяльність.