Kill zone до 15 км: Нідерланди допоможуть Україні масштабувати Лінію дронів

Україна та Нідерланди домовилися про залучення додаткових ресурсів для масштабування проєкту «Лінія дронів», який інтегрований до Угруповання Сил безпілотних систем. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

За його словами, «Лінія дронів» об’єднує понад 1 000 екіпажів і в січні–лютому знищувала кожного третього російського військового на фронті. Проєкт був започаткований Президентом України для масштабування найефективніших підрозділів безпілотних систем.

Із червня 2025 року «Лінія дронів» увійшла до складу Угруповання Сил безпілотних систем під командуванням Роберта «Мадяра» Бровді.

Основні завдання проєкту — формування так званої kill zone глибиною 10–15 кілометрів, у межах якої ворог не зможе рухатися без втрат, забезпечення постійного повітряного супроводу та прикриття піхоти, а також виявлення й знищення цілей ще до їх наближення до українських позицій.

Федоров зазначив, що Україна вже фінансує створення дронових полків і масштабує цей досвід на всі корпуси. Окремо з нідерландською стороною обговорили підтримку програми F-16, розвиток радарного поля, протидію російському «тіньовому флоту» та постачання далекобійних артилерійських боєприпасів.

Міністр подякував Нідерландам за рішення передати ракети PAC-3 та фінансування програми PURL, а також заявив про готовність України забезпечити партнерам доступ до оборонних інновацій і створити постійний механізм обміну даними та технологіями.