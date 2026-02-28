Операція “Епічна лють”: удари по іранському керівництву та руйнування в комплексі Хаменеї

США та Ізраїль завдали ударів по Ірану в межах операції «Епічна лють», основними цілями якої стало керівництво країни. На тлі ескалації з’явилися супутникові знімки пошкодженого комплексу верховного лідера Ірану в Тегерані.

За даними агентства Reuters, перша хвиля ударів була спрямована переважно проти іранських посадовців. Ізраїльський чиновник заявив, що серед цілей були верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї та президент Масуд Пезешкіян, однак результати ударів залишаються незрозумілими.

Раніше джерело повідомило Reuters, що Хаменеї не перебував у Тегерані та був переведений до безпечного місця. Іранське джерело також заявило про можливу загибель кількох високопоставлених командирів та політичних діячів, однак агентство не змогло незалежно підтвердити цю інформацію.

The New York Times опублікувала супутниковий знімок, зроблений компанією Airbus у суботу вранці, на якому видно чорний стовп диму та значні руйнування в охоронюваному комплексі Хаменеї в Тегерані. На фото зафіксовані зруйновані будівлі на території комплексу, який зазвичай слугує резиденцією верховного лідера та основним місцем проведення зустрічей із високопосадовцями. Місцеперебування Хаменеї наразі залишається невідомим.

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції є усунення загроз з боку Ірану та недопущення отримання ним ядерної зброї. Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу зазначив, що атака має створити умови для змін усередині Ірану.

Після ударів Іран оголосив про запуск ракетних і дронових атак у відповідь, заявивши, що американські бази та інтереси в регіоні перебувають у межах його досяжності. Ескалація поставила під сумнів перспективи дипломатичного врегулювання ядерної суперечки між Тегераном і Заходом.