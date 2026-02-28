Гераскевич зареєстрував петицію про санкції та позбавлення Бубки звання “Герой України”

Український скелетоніст Владислав Гераскевич зареєстрував на сайті Кабінету міністрів петицію щодо застосування санкцій до Сергія Бубки та позбавлення його звання «Герой України». Автор звернення посилається на розслідування журналістів і положення закону «Про санкції».

Петиція №41/009259-26еп була зареєстрована 27 лютого 2026 року. До завершення збору підписів залишилося 88 днів.

У тексті звернення зазначається, що Сергій Бубка, на думку автора, не гідний носити звання «Герой України». Гераскевич вказує, що рух «Чесно» вніс Бубку до Реєстру зрадників за співпрацю з окупантами.

У петиції також наведено матеріал розслідування журналістів Bihus.Info, у якому йшлося, що одна з компаній, записаних на Бубку, отримує підряди у росіян на тимчасово окупованих територіях та продає їм пальне, а бізнес, серед власників якого досі значиться Бубка, продовжує роботу в окупованому Донецьку.

Автор звернення стверджує, що ведення бізнесу та співпраця з окупантами фінансує війну проти України та свідчить про визнання правомірності окупації.

Окремо у петиції згадується діяльність організації, яку очолює Бубка. Зазначається, що з 2022 року він є президентом International Masters Games Association – головного організатора World Masters Games.

У зверненні йдеться, що під час World Masters Games, які відбулися з 17 по 30 травня 2025 року в Тайвані за участі понад 25 тисяч спортсменів зі 107 країн, представникам Росії дозволили виступати з національною символікою. Також зазначається, що офіційний акаунт IMGA у соцмережах публікує російські прапори.

У петиції автор просить розглянути питання застосування санкцій до Сергія Бубки з подальшим позбавленням його державних нагород відповідно до статті 3 Закону України «Про санкції».