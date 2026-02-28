Україна запровадила санкції проти російських поштових компаній, що працюють на окупованих територіях

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 10 російських транспортно-логістичних підприємств. Йдеться про компанії, які доставляють вантажі на тимчасово окуповані українські території та забезпечують логістичну підтримку російської армії.

Про це повідомив Офіс президента України.

До санкційного списку увійшли приватні російські компанії, що доставляють речі російським окупантам і у зворотному напрямку. Зазначається, що вони фактично здійснюють логістичну підтримку армії РФ.

Реклама

Реклама

Також під санкції потрапили підприємства, які працюють на тимчасово окупованих територіях, використовуючи захоплену інфраструктуру Укрпошти. Там, зокрема, видають пенсії та інші виплати, а також функціонують як «паспортний стіл», незаконно паспортизуючи людей і видаючи повістки.

Окрім цього, обмеження застосовані до поштових операторів, які в обхід санкцій створили канали так званого паралельного імпорту товарів подвійного призначення, зокрема електроніки та дронів.

Радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк зазначив, що особлива роль поштових сервісів полягає у доставці мікроелектроніки з-за кордону.

«Ненормально, коли з Німеччини можна відправити поштою мікрочіп у Москву. Санкції спрямовані й на обмеження цих каналів постачання. Відповідна інформація вже у партнерів», – заявив він.