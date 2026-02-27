        Спорт

        Україна здобула “золото” чемпіонату Європи з фехтування на шпагах

        Віктор Алєксєєв
        27 Лютого 2026 19:46
        Скріншот трансляції
        Скріншот трансляції

        Українські шпажистки здобули перемогу у фіналі командних змагань на юніорському чемпіонаті Європи у Тбілісі.

        Україну у складі Емілі Конрад, Анни Максименко, Аліни Дмитрук та Марії Середи перемогли команду Угорщини. Перші два раунди пройшли у рівній боротьбі, за мінімальної переваги українок. Проте наступні три зустрічі завершились перемогою “синьо-жовтих”, які завершили зустріч з рахунком 45:37.

        На шляху до фіналу українська команда почергово обіграла Норвегію (45:27), Швейцарію (45:19), а у півфіналі розібралась з Естонією (45:30), повідомляє Чемпіон.

