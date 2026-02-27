Окупанти здійснили 57 штурмів за день: найгарячіше на Покровському та Гуляйпільському напрямках

Російські війська продовжують спроби просування вглиб території України. Від початку доби зафіксовано вже 57 атак на різних ділянках фронту. Сили оборони стримують противника та завдають йому втрат, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Найінтенсивніші бойові дії тривають на Покровському та Гуляйпільському напрямках. На Покровському напрямку окупанти 15 разів намагалися потіснити українських військових у районах Дорожнього, Білицького, Родинського, Шевченка, Покровська, Удачного, Молодецького та Новопідгородного. Одне боєзіткнення триває.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак у районі Гуляйполя та в бік Добропілля, Прилук, Залізничного, Зеленого, Варварівки та Гуляйпільського. П’ять боєзіткнень досі тривають. Противник також завдавав авіаударів по низці населених пунктів.

Активні бойові дії зафіксовані також на Костянтинівському напрямку, де ворог здійснив дев’ять наступальних дій, а також на Слов’янському, Лиманському, Олександрівському та інших напрямках.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 73 обстріли позицій українських військ та населених пунктів, зокрема 11 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Тривають обстріли прикордонних районів Сумської та Чернігівської областей. Українські війська продовжують виснажувати противника вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.