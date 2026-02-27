Рада ратифікувала угоду про діяльність польського банку BGK в Україні

Верховна Рада України 26 лютого 2026 року ратифікувала Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні. Про це повідомили в Міністерстві економіки.

Ратифікація створює правові підстави для роботи BGK на території України та дає можливість банку надавати уряду, державним і приватним установам та організаціям фінансову й технічну допомогу у впровадженні інвестиційних проєктів, зокрема в межах інструменту Ukraine Facility.

Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін, допомога надаватиметься у формі грантів, позик або інших фінансових інструментів — зокрема підтримки експорту чи гарантій. Конкретні проєкти визначатимуться у співпраці між урядами України, Польщі та BGK.

Угоду про діяльність банку в Україні було підписано 25 вересня 2025 року міністром економіки, довкілля та сільського господарства України Олексієм Соболевим та міністром фінансів і економіки Польщі Анджеєм Доманським.

Документ передбачає надання BGK статусу, подібного до того, який мають інституції та банки розвитку, що вже працюють в Україні. Відповідно до угоди банк зможе створювати представництва в Україні, наймати персонал з українським, польським або іншим громадянством, проводити переговори, укладати контракти, надавати й отримувати гарантії та здійснювати іншу діяльність, необхідну для реалізації проєктів.

Наразі BGK уже співпрацює з українськими банками для підтримки сектору малого та середнього підприємництва. Після ратифікації угоди банк зможе впроваджувати в Україні преференційні фінансові інструменти з використанням механізмів Ukraine Facility.