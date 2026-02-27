        Економіка

        Рада ратифікувала угоду про діяльність польського банку BGK в Україні

        Віктор Алєксєєв
        27 Лютого 2026 16:32
        читать на русском →
        BGK отримає статус банку розвитку в Україні після ратифікації угоди з Польщею / Фото Мінекономіки
        BGK отримає статус банку розвитку в Україні після ратифікації угоди з Польщею / Фото Мінекономіки

        Верховна Рада України 26 лютого 2026 року ратифікувала Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Польща про діяльність Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) в Україні. Про це повідомили в Міністерстві економіки.

        Ратифікація створює правові підстави для роботи BGK на території України та дає можливість банку надавати уряду, державним і приватним установам та організаціям фінансову й технічну допомогу у впровадженні інвестиційних проєктів, зокрема в межах інструменту Ukraine Facility.

        Як зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Єгор Перелигін, допомога надаватиметься у формі грантів, позик або інших фінансових інструментів — зокрема підтримки експорту чи гарантій. Конкретні проєкти визначатимуться у співпраці між урядами України, Польщі та BGK.

        Реклама
        Реклама

        Угоду про діяльність банку в Україні було підписано 25 вересня 2025 року міністром економіки, довкілля та сільського господарства України Олексієм Соболевим та міністром фінансів і економіки Польщі Анджеєм Доманським.

        Документ передбачає надання BGK статусу, подібного до того, який мають інституції та банки розвитку, що вже працюють в Україні. Відповідно до угоди банк зможе створювати представництва в Україні, наймати персонал з українським, польським або іншим громадянством, проводити переговори, укладати контракти, надавати й отримувати гарантії та здійснювати іншу діяльність, необхідну для реалізації проєктів.

        Наразі BGK уже співпрацює з українськими банками для підтримки сектору малого та середнього підприємництва. Після ратифікації угоди банк зможе впроваджувати в Україні преференційні фінансові інструменти з використанням механізмів Ukraine Facility.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини