Revolut досі без повної банківської ліцензії у Британії

Фінтех-компанія Revolut понад рік не може отримати повну банківську ліцензію у Великій Британії. Після попереднього схвалення від Банку Англії у липні 2024 року компанія все ще перебуває в так званій мобілізаційній фазі — підготовчому періоді перед видачею повної ліцензії, пише novinky.cz.

Повна ліцензія дала б Revolut змогу вийти на британський ринок кредитування та залучати значні обсяги клієнтських вкладів. Допоки немає остаточного дозволу від Банку Англії та Управління з фінансової поведінки, банківському підрозділу Revolut дозволено утримувати лише 50 тисяч фунтів стерлінгів (приблизно 2 750 000 грн.) сумарних депозитів.

За даними Financial Times, регулятори перевіряють управління ризиками відмивання коштів, ІТ-системи та капітальну достатність як у Британії, так і за кордоном; процес триває понад рік, оскільки відомство вимагає ретельного аудиту надійності корпоративних систем. Джерела видання зазначають, що ухвалене в Лондоні рішення може вплинути на підходи регуляторів в інших країнах.

Співзасновник Revolut Нік Сторонський на відкритті нового офісу в лондонському Canary Wharf назвав отримання повної ліцензії у Британії абсолютним пріоритетом і визнав, що на початку компанія помилилася, віддавши перевагу зростанню над ліцензуванням. Нині Revolut має банківську ліцензію в Литві, що дозволяє працювати як банк у межах ЄЕП; цього року компанія отримала дозволи на створення банків у Мексиці та Колумбії й розглядає купівлю чинного банку у США, щоб працювати в усіх 50 штатах. За даними Bloomberg, нещодавно Revolut збільшив маркетингові витрати в Америці, зокрема пропонував ньюйоркцям безкоштовні поїздки в метро для залучення клієнтів на платформу.

Нагадаємо, 11 лютого британська фінтех-компанія Revolut оголосила про початок своєї діяльності в Україні. Українці можуть відкрити європейський рахунок Revolut і отримати доступ до низки послуг, зокрема миттєвих і безкоштовних переказів між користувачами програми.